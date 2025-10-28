Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе на развитие города за 10 лет потратили 12,1 млрд рублей

В столице республики на реализацию муниципальной программы «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан» за 10 лет потратили 12,1 млрд рублей. Сумму на заседании горсовета озвучил заместитель главы администрации Агарагим Кагиргаджиев.

Источник: Башинформ

Напомним, программа реализовывалась с 2014 по 2024 год. Она финансировалась за счёт средств федерального, республиканского и городского бюджетов, а также внебюджетных источников.

Программа включала в себя несколько подпрограмм. Так, в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» проводились социальные выплаты инвалидам и молодым семьям на покупку жилья, а также компенсационные выплаты медицинским работникам.

Еще одна подпрограмма — «Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков городского округа город Уфа Республики Башкортостан». В её рамках работал Центр организации и проведения конкурсных процедур, который за отчетный период провёл свыше 7500 конкурсов и аукционов.

Деньги также направлялись на информационное сопровождение работы администрации, финансировались управление наружной рекламы и информации, издательский дом «Уфа», продюсерский центр «Вся Уфа».

Контроль за выполнением работ по ремонту дорог, искусственных сооружений и прилегающих территорий, капитальному ремонту, по содержанию объектов благоустройства и благоустройству территории проводился в рамках подпрограммы «Обеспечение качественного выполнения работ по благоустройству». Провели свыше 6 тысяч лабораторных испытаний, осуществили строительный контроль 857 объектов и проверку 1233 сметных документов.

Проекты внешнего оформления городской территории, комплексного благоустройства общественных пространств реализовывались благодаря подпрограмме «Формирование облика современного города». Сюда вошли дизайн интерьера и территории Театра кукол; благоустройство скверов имени В. Альбанова, С. М. Михалева; территории мечети «Хакимия», лесопарка имени Лесоводов Башкирии и «Уфимского ожерелья»; ремонт фасадов зданий и тротуаров на центральных улицах города и многое другое.

Напомним, с 2025 года в Уфе реализуется пятилетняя муниципальная программа «Обеспечение деятельности городского округа город Уфа Республики Башкортостан» на 2025−2030 годы.

Ранее в Уфе увеличили бюджет пятилетней программы благоустройства.