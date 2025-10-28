В Уфе на развитие города за 10 лет потратили 12,1 млрд рублей

Напомним, программа реализовывалась с 2014 по 2024 год. Она финансировалась за счёт средств федерального, республиканского и городского бюджетов, а также внебюджетных источников.
Программа включала в себя несколько подпрограмм. Так, в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» проводились социальные выплаты инвалидам и молодым семьям на покупку жилья, а также компенсационные выплаты медицинским работникам.
Еще одна подпрограмма — «Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков городского округа город Уфа Республики Башкортостан». В её рамках работал Центр организации и проведения конкурсных процедур, который за отчетный период провёл свыше 7500 конкурсов и аукционов.
Деньги также направлялись на информационное сопровождение работы администрации, финансировались управление наружной рекламы и информации, издательский дом «Уфа», продюсерский центр «Вся Уфа».
Контроль за выполнением работ по ремонту дорог, искусственных сооружений и прилегающих территорий, капитальному ремонту, по содержанию объектов благоустройства и благоустройству территории проводился в рамках подпрограммы «Обеспечение качественного выполнения работ по благоустройству». Провели свыше 6 тысяч лабораторных испытаний, осуществили строительный контроль 857 объектов и проверку 1233 сметных документов.
Проекты внешнего оформления городской территории, комплексного благоустройства общественных пространств реализовывались благодаря подпрограмме «Формирование облика современного города». Сюда вошли дизайн интерьера и территории Театра кукол; благоустройство скверов имени В. Альбанова, С. М. Михалева; территории мечети «Хакимия», лесопарка имени Лесоводов Башкирии и «Уфимского ожерелья»; ремонт фасадов зданий и тротуаров на центральных улицах города и многое другое.
Напомним, с 2025 года в Уфе реализуется пятилетняя муниципальная программа «Обеспечение деятельности городского округа город Уфа Республики Башкортостан» на 2025−2030 годы.
