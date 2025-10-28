В Уфе на развитие города за 10 лет потратили 12,1 млрд рублей

Программа включала в себя несколько подпрограмм. Так, в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» проводились социальные выплаты инвалидам и молодым семьям на покупку жилья, а также компенсационные выплаты медицинским работникам.