Предприятия Татарстана массово сталкиваются с убытками

Налоговая задолженность на 1 октября составила 11,2 миллиарда рублей. Федеральные средства освоены только на 65%. Глава Минфина республики Марат Файзрахманов сообщил, что поступления налога на прибыль с марта по сентябрь составили 111,5 миллиарда рублей. Это на 11 миллиардов меньше, чем в прошлом году. Несмотря на снижение поступлений, все бюджетные назначения будут выполнены.