Предприятия Татарстана массово сталкиваются с убытками

За 9 месяцев 2025 года убытки республиканских компаний достигли 72 миллиардов рублей, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Снижение выплат по налогам крупными предприятиями также заметно.
Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил итоги исполнения консолидированного бюджета. В казну поступило 487 миллиардов рублей, из которых 421 миллиард рублей — собственные доходы региона. Минниханов предупредил о возможном дефиците бюджета в следующем году и призвал продумать все сценарии.
Налоговая задолженность на 1 октября составила 11,2 миллиарда рублей. Федеральные средства освоены только на 65%. Глава Минфина республики Марат Файзрахманов сообщил, что поступления налога на прибыль с марта по сентябрь составили 111,5 миллиарда рублей. Это на 11 миллиардов меньше, чем в прошлом году. Несмотря на снижение поступлений, все бюджетные назначения будут выполнены.
Поступления в консолидированный бюджет с января по сентябрь выросли на 19% и составили 149 миллиардов рублей. Жители республики подали 478 тысяч деклараций, в бюджет поступило 5,5 миллиарда рублей доплат. Неоплаченная сумма составила 127 миллионов рублей.
Акцизы принесли 34,7 миллиарда рублей, налоги на совокупный доход — 28 миллиардов, земельный налог — 7 миллиардов. Расходы бюджета составили 443 миллиарда рублей.
Глава региона призвал ужесточить меры по взысканию задолженности по подоходному налогу. В некоторых муниципалитетах наблюдается рост текущей задолженности. Он также рекомендовал провести анализ неналоговых доходов от использования муниципальных земель и имущества.
Напомним, доходы Татарстана за первые девять месяцев 2025 года превысили 420 млрд рублей. Бюджет на следующий год запланирован с существенным дефицитом.