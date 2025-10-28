Ричмонд
Новая схема утилизации мусора начнет действовать в Петербурге: дата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября, ФедералПресс. Новая система управления отходами заработает в Северной столице с января. Соответствующий проект опубликован на портале общественного обсуждения нормативных документов городского правительства.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В Петербурге готовятся внедрить новую систему управления отходами с 1 января 2026 года», — пишут СМИ со ссылкой на представителей власти.

Согласно документу, ключевой целью реформы является радикальное снижение объема твердых коммунальных отходов. Если в 2026 году на захоронение будет отправляться 77% всего мусора, то к 2035 году этот показатель планируется сократить до 48%, уточняет «МК в Питере».

Достичь таких результатов позволит внедрение с 2027 года обязательной сортировки всех образующихся в городе ТКО. После процедуры разделения полезные фракции будут направляться на переработку, а не подлежащие утилизации отходы — на специализированные объекты.

Инфраструктурную основу новой системы составят современные комплексы по переработке отходов, строительство которых запланировано в Петербурге и Ленинградской области. Речь идет о таких объектах, как «Островский», «Новоселки», «Дубровка», «Юго-Западный-2» и «Юго-Восточный».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что ущерб от незаконной свалки на «Невском пятачке» оценили почти в 13 миллионов.