Где в Беларуси строятся крупные мусоросортировочные комплексы, рассказали в МЖКХ

В последние годы возведены и модернизированы мусоросортировочные комплексы в таких городах, как Брест, Барановичи, Витебск, Орша, Минск, Бобруйск. Они оснащены современными оптическими сепараторами, которые распознают материал по величине, форме, структуре, цвету и позволяют в автоматическом, полуавтоматическом режимах отделять различные виды вторичных материальных ресурсов.
По словам Алексея Филановича, развитие мощностей идет по пути объединения нескольких районов в единую зону с созданием в наиболее крупном из них мусоросортировочного комплекса, на который направляются все образующиеся отходы. Уже функционирует три таких региональных объекта. Брестский мусороперерабатывающий завод обслуживает Брест, Брестский, Жабинковский, Каменецкий и Малоритский районы. Комплекс, расположенный в районе Барановичей, включает Барановичский, Ганцевичский, Ляховичский районы. За Оршанской спецавтобазой закреплены Дубровенский, Оршанский и Толочинский районы.
«В 2025 году введены в эксплуатацию региональные объекты для бобруйской зоны обслуживания и Минска. В стадии строительства находятся объекты в Гомеле и в Волковыском районе, на завершающей стадии — объект в Новополоцке», — проинформировал Алексей Филанович.
Всего в стране насчитывается 85 объектов для сортировки твердых коммунальных отходов и извлечения вторичных материальных ресурсов. Они позволяют обрабатывать порядка 1,5 млн т отходов — 40% от общего объема отходов, подлежащих сортировке. В Минске, областных центрах, Барановичах, Орше, Бобруйске и Новополоцке функционируют 10 крупных мусоросортировочных комплексов. Действуют 75 линий по сортировке. На линиях сортировки предусмотрена ручная сортировка с отбором нескольких фракций вторичных материальных ресурсов, основные из которых — отходы бумаги, картона, стекла, ПЭТ-бутылка, полиэтилен, металл. Мусоросортировочные комплексы отличаются большей степенью автоматизации.