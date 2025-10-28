Где в Беларуси строятся крупные мусоросортировочные комплексы, рассказали в МЖКХ

По словам Алексея Филановича, развитие мощностей идет по пути объединения нескольких районов в единую зону с созданием в наиболее крупном из них мусоросортировочного комплекса, на который направляются все образующиеся отходы. Уже функционирует три таких региональных объекта. Брестский мусороперерабатывающий завод обслуживает Брест, Брестский, Жабинковский, Каменецкий и Малоритский районы. Комплекс, расположенный в районе Барановичей, включает Барановичский, Ганцевичский, Ляховичский районы. За Оршанской спецавтобазой закреплены Дубровенский, Оршанский и Толочинский районы.