Власти Ростовской области сократят расходы на несрочные направления

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что власти Ростовской области планировали привлечь свыше 24,3 млрд руб. кредитных ресурсов для покрытия дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств региона. В октябре в регионе приостановили выплату субсидий инвесторам на погашение процентов по инвестиционным кредитам на 2026 год.