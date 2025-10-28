Ипотека просела вдвое, но продажи выросли: что происходит на рынке жилья в Татарстане

Айзатуллин также сообщил, что количество ипотечных кредитов в Татарстане за 8 месяцев 2025 года снизилось на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Общий объем выданных ипотечных кредитов в рублях за восемь месяцев этого года по отношению к прошлому году уменьшился на 40%», — сказал министр.