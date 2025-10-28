Ипотека просела вдвое, но продажи выросли: что происходит на рынке жилья в Татарстане

Упор на агломерации.
Ключевой стратегией развития строительного комплекса Татарстана стал упор на три агломерации, для которых разрабатываются мастер-планы социально-экономического и пространственного развития. По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина, они охватывают более 3 млн жителей республики и служат опорой развития.
При этом ключевая зона роста региона — Казанская агломерация. По плану здесь ожидается прирост населения более чем на 630 тыс. человек и увеличение жилищного фонда на 54 млн кв. метров жилья до 2050 года.
В Камской агломерации, куда входят Набережные Челны, Нижнекамск и Елабуга, выделено 15 приоритетных площадок для строительства более 6 млн квадратных метров жилья. Это позволит обеспечить проживание для 200 тыс. человек.
Что касается Альметьевской агломерации, то мастер-план по ней сейчас находится в разработке и будет завершен в этом году. Как отметил Айзатуллин, здесь формируется основа для комплексного развития юго-востока Татарстана с увязкой нефтехимического кластера, а также новых жилых и общественных территорий.
По предварительным расчетам, существующий жилищный фонд составляет 15 млн квадратных метров, а к 2050 году он увеличится почти вдвое — до 27 млн квадратных метров.
«Годовой план выполнен на 92%».
Переходя к результатам этого года, Айзатуллин подчеркнул, что Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе и пятое место в России по объемам ввода жилья.
«На данный момент в республике введены 2 млн 997 тыс. квадратных метров жилья — это около 92% от годового плана. Таким образом, плановые показатели будут выполнены», — заявил министр.
«Темпы строительства поддерживаются в том числе за счет роста числа выданных разрешений. По состоянию на сегодня действуют 596 разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью 5 млн 623 тыс. квадратных метров. Это на 15% больше, чем в 2024 году», — сказал министр.
Строится сейчас 544 многоквартирных дома, общая площадь жилых помещений в которых составляет 5 млн 585 тыс. квадратных метров, что на 20% выше уровня прошлого года.
Министр добавил, что уровень обеспеченности жильем в Татарстане — более 30 квадратных метров на человека, что выше среднего показателя по стране.
В Татарстане вдвое снизилась выдача ипотечных кредитов.
Айзатуллин также сообщил, что количество ипотечных кредитов в Татарстане за 8 месяцев 2025 года снизилось на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Общий объем выданных ипотечных кредитов в рублях за восемь месяцев этого года по отношению к прошлому году уменьшился на 40%», — сказал министр.
Если посмотреть на цифры, то указанный период этого года выдано 16,8 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 75,9 млрд рублей, при том что в прошлом году за это же время выдано 35,3 тыс. кредитов на 132 млрд рублей.
Несмотря на это, продажи жилья за восемь месяцев выросли почти на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — с 97,8 млрд рублей в прошлом году до 118,2 млрд рублей в нынешнем.
549 жилых помещений нуждающимся.
Особое внимание министр уделил социальной повестке. Так, в этом году планируется передать 549 жилых помещений многодетным семьям, имеющим пять и более детей, молодым семьям, детям-сиротам и отдельным категориям граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Общий объем финансирования по этим программам составит около 2 млрд рублей.
Айзатуллин также отметил, что для поддержки бюджетников в республике реализуется программа социальной ипотеки, условия которой в августе распространили на участников СВО и членов их семей. На сегодня одна семья участника СВО обеспечена жильем, а всего на учете состоят 14 участников.
«Сейчас по этой программе средняя стоимость квадратного метра на порядок ниже рынка — это около 100 тыс. рублей по республике и 115 тыс. рублей по Казани», — отметил министр.
Он добавил, что в последние годы объемы ввода социального жилья держатся стабильно — порядка 160 тыс. квадратных метров в год. Так, в 2024 году введены 162 тыс. квадратных метров, а в плане на текущий год — 161,7 тыс. квадратных метров жилья.