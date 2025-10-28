Путин 29 октября проведет совещание с правительством по теме рыбного хозяйства

«С докладами выступят руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов», — добавляют в Кремле.
«Также будут рассмотрены текущие вопросы», — сообщает о повестке пресс-служба президента РФ.
Последнее такое совещание проходило 15 октября. Президент регулярно собирает встречи по видеосвязи с членами правительства. Хотя обычно у таких заседаний есть заранее определенная повестка, зачастую на передний план выходят более актуальные темы, о которых сообщает в начале встречи сам президент.