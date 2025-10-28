Топливный градус: как изменились цены на бензин в Калининградской области

Сентябрьские данные демонстрируют ощутимое повышение стоимости основных видов горючего — и если присмотреться к динамике, картина становится ещё интереснее.
За один только месяц — с августа по сентябрь 2025 года — калининградские автомобилисты почувствовали на кошельке ощутимый удар. Бензин марки АИ‑92 подорожал на 2,12%, достигнув отметки в 64,22 рубля за литр. АИ‑95 прибавил чуть больше — 2,28%, и теперь стоит 68,04 рубля за литр. Менее заметно выросла цена на АИ‑98: всего 0,67%, до 90,05 рубля за литр. Дизельное топливо тоже не осталось в стороне — его цена увеличилась на 1,03 %, составив 72,62 рубля за литр.
При этом газовое моторное топливо стало приятным исключением: его цена в сентябре осталась на прежнем уровне — 37,90 рубля за литр.
Если взглянуть на более широкую перспективу и сравнить сентябрь 2025‑го с аналогичным периодом прошлого года, рост цен выглядит ещё масштабнее. Бензин АИ‑92 за год подорожал на 12,04 %, АИ‑95 — на 11,07%, АИ‑98 — на 10,04%. Дизельное топливо прибавило в цене 7,02%. А вот газовое моторное топливо, напротив, подешевело — снижение составило 3,68 %.
Ещё один важный срез — сравнение с декабрем 2024 года. И здесь тоже преобладает тенденция к росту: АИ‑92 стал дороже на 8,35%, АИ‑95 — на 8,21 %, АИ‑98 — на 4,28 %, дизельное топливо — на 4,02 %. Газовое моторное топливо вновь оказалось в минусе: его цена снизилась на 4,30%.
Соответствующие данные приводит Калининградстат.