Топливный градус: как изменились цены на бензин в Калининградской области

За один только месяц — с августа по сентябрь 2025 года — калининградские автомобилисты почувствовали на кошельке ощутимый удар. Бензин марки АИ‑92 подорожал на 2,12%, достигнув отметки в 64,22 рубля за литр. АИ‑95 прибавил чуть больше — 2,28%, и теперь стоит 68,04 рубля за литр. Менее заметно выросла цена на АИ‑98: всего 0,67%, до 90,05 рубля за литр. Дизельное топливо тоже не осталось в стороне — его цена увеличилась на 1,03 %, составив 72,62 рубля за литр.