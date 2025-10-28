«Россошанское ДРСУ» отремонтирует воронежские дороги за 705 млн рублей

В начале октября стало известно, что «Россошанское ДРСУ» получило контракты на 17−20 очереди ремонта воронежских дорог за 3,2 млрд руб. в сумме. А через неделю «Ъ-Черноземье» сообщил, что компания выиграла восемь подрядов на содержание дорог в регионе за 12,3 млрд руб. в совокупности. Еще два — на 3 млрд — достались местному дорожнику ООО «СМУ-90» братьев Агаронян.