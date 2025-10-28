Ричмонд
Инфляция в Крыму ускорилась: больше всего подорожали яйца и мясопродукты

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости Крым. В сентябре в Крыму подорожали некоторые продукты и техника, а стоимость ряда услуг снизилась. Об этом РИА Новости Крым рассказала эксперт Отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, наиболее заметный рост показали цены на яйца.

Производители были вынуждены поднять цены из-за удорожания кормов и логистики. Но важно отметить, что в Крыму цены на яйца все еще ниже, чем в среднем по стране. И если смотреть на статистику за год, они все равно подешевели более чем на 15%

Елена Денисенко
эксперт Отделения Банка России по Республике Крым

В числе других подорожавших категорий — мясопродукты, бензин и электроника. Рост цен на мясо связан с увеличением затрат производителей на корма и сокращением предложения на рынке. Повышение стоимости топлива в сентябре Денисенко объяснила перебоями с его поставками и снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах страны, что вызвало дефицит и рост розничных цен.

«Еще одна группа подорожавших товаров — это электроника и бытовая техника. После нескольких месяцев снижения цены вновь пошли вверх из-за роста стоимости сырья и материалов для их производства, а также логистических услуг», — добавила она.

При этом ряд товаров и услуг, напротив, подешевел. Например, снизились цены на инструменты и оборудование из-за увеличения предложения импортных моделей на прилавках. Также подешевел отдых в санаториях и железнодорожные билеты. Эксперт объяснила это сезонным снижением спроса из-за уменьшения потока туристов.

По итогам сентября цены в Крыму выросли на 0,8%, а годовая инфляция ускорилась до 10,4%. При этом по России в целом наблюдается тенденция к замедлению инфляции. Этого удалось достичь благодаря жесткой денежно-кредитной политике Банка России.

«На последнем заседании Совета директоров 24 октября Банк России снизил ключевую ставку до 16,5%, но она все еще считается высокой. Регулятор планирует поддерживать высокие ставки в экономике еще продолжительное время. Ожидается, что благодаря таким мерам инфляция снизится до 4−5% в 2026 году и стабилизируется на уровне 4% в дальнейшем», — напомнила Денисенко.