Власти назвали срок, когда средняя зарплата в Калининградской области достигнет 100 тысяч

«На будущий год заложили 869 миллионов рублей. За два года мы почти удваиваем программы поддержки для специалистов социальной сферы. Эти средства идут на решение вопросов с жильём, выплаты при трудоустройстве, обучение. Благодаря этим мерам за последние полтора года в регион приехало 717 специалистов — врачи, средний медицинский персонал, педагоги, специалисты из сферы социальной защиты», — сказал глава региона.