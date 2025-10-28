Власти назвали срок, когда средняя зарплата в Калининградской области достигнет 100 тысяч

Средняя зарплата в 100 тысяч рублей в регионе прогнозируется к 2028 году. Об этом сообщила министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Вероника Лесикова на оперативном заседании правительства во вторник, 28 октября.
По состоянию на август-2025 номинально начисленная средняя заработная плата работников организаций составляет 74 300 рублей. К концу года она должна подрасти до 77 600, а к декабрю 2028-го — увеличиться до сотни.
К этому времени прогнозируется создание 12,4 тысячи новых рабочих мест. При этом потребность в кадрах составит 25 тысяч человек, так как часть уйдёт на пенсию.
Рост произошёл благодаря индексации оплаты труда бюджетникам. Губернатор области Алексей Беспрозванных отметил, что увеличивают расходы на поддержку квалифицированных специалистов в сфере здравоохранения, образования и социальных услуг.
«На будущий год заложили 869 миллионов рублей. За два года мы почти удваиваем программы поддержки для специалистов социальной сферы. Эти средства идут на решение вопросов с жильём, выплаты при трудоустройстве, обучение. Благодаря этим мерам за последние полтора года в регион приехало 717 специалистов — врачи, средний медицинский персонал, педагоги, специалисты из сферы социальной защиты», — сказал глава региона.