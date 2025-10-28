Развожаев: в Севастополе собрали 20 тысяч тонн винограда

В Севастополе удалось собрать в общей сложности 20 тысяч тонн винограда. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Сбор винограда начался 12 августа. Сейчас эти работы завершаются.
На сегодня уже собрали 20 тысяч тонн винограда с площади 5 тысяч гектаров.
Губернатор добавил, что ягоду выращивали на 30 сельскохозяйственных предприятиях. Там работали около тысячи человек. Ожидается, что урожай в 2025 году составит 21 тысячу тонн. Однако, как пояснил севастопольский губернатор, окончательные итоги станут известны только в конце ноября.
«В апреле и мае ряд виноградников пострадал от заморозков и града, поэтому точные прогнозы делать пока рано», — добавил глава города-героя.