Развожаев: в Севастополе собрали 20 тысяч тонн винограда

Работы начались в августе.

Источник: Пресс-служба правительства Севастополя

В Севастополе удалось собрать в общей сложности 20 тысяч тонн винограда. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Сбор винограда начался 12 августа. Сейчас эти работы завершаются.

На сегодня уже собрали 20 тысяч тонн винограда с площади 5 тысяч гектаров.

Михаил Развожаев
губернатор Севастополя

Губернатор добавил, что ягоду выращивали на 30 сельскохозяйственных предприятиях. Там работали около тысячи человек. Ожидается, что урожай в 2025 году составит 21 тысячу тонн. Однако, как пояснил севастопольский губернатор, окончательные итоги станут известны только в конце ноября.

«В апреле и мае ряд виноградников пострадал от заморозков и града, поэтому точные прогнозы делать пока рано», — добавил глава города-героя.