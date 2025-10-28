Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Firstpost: Россия и Индия договорились о производстве самолетов SJ-100

Соглашение, подписанное в Москве, предоставляет индийской компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL) право на производство двухмоторного узкофюзеляжного самолета для внутренних заказчиков в Индии. Об этом пишет индийское издание Firstpost.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В рамках реализации инициативы Aatmanirbhar Bharat («Самостоятельная Индия») в области авиации фирма HAL подписала меморандум о взаимопонимании с российским ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» по производству пассажирских самолетов SJ-100 в Индии.

В статье подчеркивается, что Индия получила право строить самолеты на своей территории впервые за несколько десятилетий. Кроме того, этот совместный проект считается важной вехой, поскольку впервые с момента завершения производства AVRO HS-748 в 1988 году в Индии будет построен полноценный пассажирский самолет.

Индийская HAL назвала новое партнерство знаком «взаимного доверия» и большим шагом для растущей авиационной промышленности Индии.

SJ-100, как поясняет издание, предназначен для полетов на короткие расстояния и уже эксплуатируется более чем 16 коммерческими авиакомпаниями по всему миру. Ожидается, что он поможет улучшить региональное авиасообщение в Индии. Firstpost уточняет, что в ближайшие 10 лет Индии потребуется более 200 региональных самолетов для внутренних рейсов и еще 350 для международных рейсов в соседние страны, что делает SJ-100 важной частью этого роста.