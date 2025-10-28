Firstpost: Россия и Индия договорились о производстве самолетов SJ-100

В рамках реализации инициативы Aatmanirbhar Bharat («Самостоятельная Индия») в области авиации фирма HAL подписала меморандум о взаимопонимании с российским ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» по производству пассажирских самолетов SJ-100 в Индии.
В статье подчеркивается, что Индия получила право строить самолеты на своей территории впервые за несколько десятилетий. Кроме того, этот совместный проект считается важной вехой, поскольку впервые с момента завершения производства AVRO HS-748 в 1988 году в Индии будет построен полноценный пассажирский самолет.
Индийская HAL назвала новое партнерство знаком «взаимного доверия» и большим шагом для растущей авиационной промышленности Индии.
SJ-100, как поясняет издание, предназначен для полетов на короткие расстояния и уже эксплуатируется более чем 16 коммерческими авиакомпаниями по всему миру. Ожидается, что он поможет улучшить региональное авиасообщение в Индии. Firstpost уточняет, что в ближайшие 10 лет Индии потребуется более 200 региональных самолетов для внутренних рейсов и еще 350 для международных рейсов в соседние страны, что делает SJ-100 важной частью этого роста.