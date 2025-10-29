28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Белавиа» возобновит полеты в Алматы во второй половине декабря текущего года. Об этом на пресс-конференции, приуроченной к открытию полетной программы на Шри-Ланку, заявил генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.