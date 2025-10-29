«Белавиа» возобновит полеты в Алматы

«Благодаря Президенту, правительству, Министерству транспорта и коммуникаций, Департаменту по авиации мы добились разрешения на возобновление регулярных полетов в Алматы. Старт намечен на 18 декабря. Планируем выполнять рейсы дважды в неделю», — рассказал Игорь Чергинец.
Как отметили в пресс-службе, возвращение Алматы в полетную программу «Белавиа» — событие, долгожданное для многих пассажиров. До приостановки рейсов данное направление пользовалось высоким спросом. Планируется, что полеты будут выполняться на Боинг-737−800.
Рейс Минск — Алматы — второе после Астаны направление авиакомпании в Казахстан.
Информация об актуальном расписании и стоимости билетов будет размещена дополнительно, по завершении согласовательных процедур.