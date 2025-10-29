Чеки «Жилье» проиндексировали в Минской области

Чеки «Жилье» могут использовать белорусы и члены их семей, стоящие в очереди на жилье. Ими также можно оплатить паевой взнос в жилищном или жилищно-строительном кооперативе. Кроме того, с помощью чеков можно финансировать индивидуальное или коллективное жилищное строительство, реконструкцию одноквартирных, блокированных жилых домов и долевое участие в жилищном строительстве.