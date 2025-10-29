Ричмонд
Чеки «Жилье» проиндексировали в Минской области

Индекс роста стоимости данных чеков каждый регион устанавливает свой, в Минской области он немного вырос.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 окт — Sputnik. Именные приватизационные чеки «Жилье» проиндексировали в Минской области, такое решение принял Миноблисполком, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Решением, принятым 23 октября, стоимость одного чека установлена в размере 40,875 рубля.

Последний раз в столичной области эти чеки индексировали в конце июля текущего года: стоимость одного была определена в размере 37,085 рубля.

Новая цена именных приватизационных чеков «Жилье» начинает действовать в центральном регионе после официального опубликования документа.

Чеки «Жилье» могут использовать белорусы и члены их семей, стоящие в очереди на жилье. Ими также можно оплатить паевой взнос в жилищном или жилищно-строительном кооперативе. Кроме того, с помощью чеков можно финансировать индивидуальное или коллективное жилищное строительство, реконструкцию одноквартирных, блокированных жилых домов и долевое участие в жилищном строительстве.

Помимо этого, чеки позволяют купить жилье или же погасить кредит в банке с процентами за пользование ими и ссуду юридических лиц, которая была взята и использована для строительства или покупки жилья.