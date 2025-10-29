Власти объяснили, почему в Калининградской области сократился вылов трески

Вылов трески в Калининградской области сократился из-за гидрологической обстановки в Балтийском море. На запасы влияет повышение температуры воды и снижение содержания кислорода. Об этом сообщили представители агентства по рыболовству Калининградской области в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».
«По информации АтлантНИРО, это связано с естественными природными факторами: гидрологическая обстановка в Балтийском море, а именно длительное отсутствие заток свежих вод из Атлантики, что важно для нереста трески, снижение содержания кислорода в воде, повышение температуры воды и другие причины», — говорится в сообщении.
По данным агентства, в 2025 году Росрыболовство утвердило квоту на вылов трески в Балтийском море в размере 840 тонн. При этом 690 тонн предназначены для калининградских компаний. Около 10% продукции отправляют в другие регионы России.
«Свежую треску хорошего качества можно найти на рынках города, в том числе в рыбном павильоне Центрального рынка. Её цена составляет 350 рублей», — отметили в агентстве по рыболовству.
Ранее директор Института рыболовства и аквакультуры КГТУ, кандидат биологических наук Олег Новожилов рассказывал, что многие виды рыб перемещаются в более северные районы Балтийского моря из-за изменения климата. «Лосось, кумжа, треска, сиги. Это всё-таки рыбы, которые сформировались в бореально-арктическом комплексе, то есть это северные рыбы. Сейчас эти рыбы себя чувствуют не очень хорошо у нас», — объяснял учёный.