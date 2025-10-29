Власти объяснили, почему в Калининградской области сократился вылов трески

Ранее директор Института рыболовства и аквакультуры КГТУ, кандидат биологических наук Олег Новожилов рассказывал, что многие виды рыб перемещаются в более северные районы Балтийского моря из-за изменения климата. «Лосось, кумжа, треска, сиги. Это всё-таки рыбы, которые сформировались в бореально-арктическом комплексе, то есть это северные рыбы. Сейчас эти рыбы себя чувствуют не очень хорошо у нас», — объяснял учёный.