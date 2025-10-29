Ричмонд
Склад-холодильник построят во Фрунзенском районе к 2028 году

Склад будет работать при низких температурах для хранения продуктов.

Источник: пресс-служба Смольного

Необычный склад-холодильник построят в Петербурге к 2028 году. 28 октября в Петербурге прошло рабочее совещание губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. На встрече обсудили и одобрили соглашение о строительстве нового холодильного склада на улице Салова во Фрунзенском районе. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

— Инвестор планирует возвести складское помещение площадью около 1,5 тысячи квадратных метров. Оно будет предназначено для хранения продукции при низких температурах, — рассказал Александр Беглов. Он также отметил устойчивый рост спроса на складские площади в Северной столице, который связан с активным развитием промышленности. Кроме этого, градоначальник поручил включить в соглашение пункт о передаче части складских площадей администрации Фрунзенского района.

Участок земли находится в аренде у инвестора. Срок реализации проекта и действия соглашения составляет 24 месяца. В Смольном отметили, что необычный холодильник планируют построить к 2028 году.

