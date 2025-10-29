Склад-холодильник построят во Фрунзенском районе к 2028 году

— Инвестор планирует возвести складское помещение площадью около 1,5 тысячи квадратных метров. Оно будет предназначено для хранения продукции при низких температурах, — рассказал Александр Беглов. Он также отметил устойчивый рост спроса на складские площади в Северной столице, который связан с активным развитием промышленности. Кроме этого, градоначальник поручил включить в соглашение пункт о передаче части складских площадей администрации Фрунзенского района.