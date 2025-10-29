Волгоградстат: Волгоградская область увеличивает надои

Так, если говорить о динамике поголовья, то по состоянию на конец сентября 2025 года поголовье коров в хозяйствах всех категорий на территории Волгоградского региона составило 185,6 тыс. голов. Прирост по сравнению с аналогичной датой 2024 года составил +0,2%.