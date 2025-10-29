Ричмонд
Ещё один стадион: в правительстве Калининградской области рассказали, сколько потратят на замену труб ЖКХ

Обновлением коммунальной инфраструктуры займутся в 2026 году.

Источник: Клопс.ru

В 2026 году из регионального бюджета выделят 15,5 млрд рублей на обновление коммунальной инфраструктуры. Об этом во время оперативного совещания в правительстве Калининградской области заявил Алексей Беспрозванных.

Деньги пойдут на строительство, реконструкцию, обновление объектов ЖКХ: очистные сооружения, станции водоподготовки, коллекторы, тепловые сети и сети водоснабжения, а также на газификацию.

3,3 млрд рублей из казначейского кредита, который взяли власти региона, пойдут на очистные и новые коллекторы. Реконструкция сооружений начнётся в 2026 году и закончится в 2028-м.

На строительство стадиона «Ростех Арена» к чемпионату Мира по футболу 2018 года потратили в общей сложности больше 17 млрд рублей.