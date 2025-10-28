Власти постановили снести в Уфе жилой дом

Дом был признан аварийным и подлежащим сносу еще в марте 2022 года. Теперь «Служба расселения» займется оценкой изымаемой недвижимости и предложит собственникам компенсацию или альтернативное жилье. Для нанимателей, проживающих в доме по договорам социального найма, будут подобраны другие благоустроенные жилые помещения.