В Петербурге начнут строить завод по производству светильников за 420 млн руб

Компания «Пром-Свет» основана в 2015 году. Она производит светотехническое оборудование, используемое, в частности, в аэропорту Пулково и Больнице св. Георгия. По итогам 2024 года оборот компании превысил 3 млрд руб., что на 10% больше, чем годом ранее.