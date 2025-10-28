В МВД предупредили о новых схемах телефонных мошенников

Телефонные мошенники начали все чаще связываться с россиянами под видом сотрудников налоговой службы, предупреждают в МВД РФ.
По информации ведомства, злоумышленники действуют по нескольким сценариям: звонок о «непередаче декларации» работодателем, уведомление о якобы накопившемся долге с поддельным номером горячей линии, а также звонок от «почты» о срочном письме из ФНС.
Как отметили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, наиболее активно мошенники действуют от имени ФНС в завершении календарных периодов и в преддверии официального срока подачи декларации 3-НДФЛ.
«Чтобы закрыть злоумышленникам данное “окно возможностей”, все взаимодействие с ФНС России можно выстроить через официальный сайт и приложение», — заявили в МВД.
Ранее сообщалось, что мошенники стали похищать деньги у россиян с помощью схемы с доставкой от имени сотрудника маркетплейса и последующего взлома аккаунта на «Госуслугах».