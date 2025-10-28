PepsiCo объявила о смене логотипа впервые за 25 лет

Компания PepsiCо сообщило о проведении глобального ребрендинга, частью которого стала смена логотипа, который она использовала с 2001 года, говорится в пресс-релизе холдинга.
«Наш новый облик — это больше, чем просто логотип, это символ преобразований, который отражает энергию, оптимизм и амбиции PepsiCo в 2025 году и в последующий период», — говорится в сообщении.
В компании также назвали ребрендинг возможностью подчеркнуть глубину и разнообразие ассортимента продукции компании.
Ранее бренд PepsiCo представлял собой название компании в синем цвете со схематичным изображением планеты Земля перед ним с желтой, красной, зеленой и синей полосами. Новый логотип — это буква P, вокруг которой размещены фигуры голубого, оранжевого, зеленого и салатового цветов, под ней — слово PepsiCo, выполненное курсивом и лозунг Food. Drinks. Smile («Еда. Напитки. Улыбки») под ним.
В компании пояснили, что оранжевый обозначает еду и сельское хозяйство, голубой — воду и напитки, салатовый — положительное влияние на «людей и планету», а зеленый— ориентированность на потребителя.
Ранее сообщалось, что ушедшая с российского рынка американская компания PepsiCo намерена зарегистрировать в России товарный знак Rockstar для продажи напитков. Она также подала две заявки на регистрацию бренда Mirinda и его названия на русском языке.