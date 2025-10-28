PepsiCo объявила о смене логотипа впервые за 25 лет

Ранее бренд PepsiCo представлял собой название компании в синем цвете со схематичным изображением планеты Земля перед ним с желтой, красной, зеленой и синей полосами. Новый логотип — это буква P, вокруг которой размещены фигуры голубого, оранжевого, зеленого и салатового цветов, под ней — слово PepsiCo, выполненное курсивом и лозунг Food. Drinks. Smile («Еда. Напитки. Улыбки») под ним.