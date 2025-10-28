В России могут начать сборку премиальных китайских автомобилей

Савельев подчеркнул, что окончательное решение пока не принято, поэтому обсуждать конкретные модели или место их производства преждевременно. При этом вопрос локализации является ключевым для дальнейшего развития бренда в России. По его словам, без собственного производства любой автомобильный бренд теряет конкурентоспособность в текущих рыночных условиях. Если проект получит одобрение, что сборка транспортных средств может начаться уже в следующем году.