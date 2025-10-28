Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России могут начать сборку премиальных китайских автомобилей

Китайская автомобильная компания Hongqi рассматривает возможность организации производства автомобилей в России в 2026 году. Данное заявление сделал исполнительный директор Hongqi Russia Иван Савельев на конференции Car Xl.

Источник: Life.ru

«Мы понимаем, что в России будет очень сложно конкурировать без локализации производства. Сейчас мы ждём подтверждения такой возможности из штаб-квартиры компании в Китае. Если Hongqi будет собираться в России, это будет собственное производство», — заявил Савельев.

Савельев подчеркнул, что окончательное решение пока не принято, поэтому обсуждать конкретные модели или место их производства преждевременно. При этом вопрос локализации является ключевым для дальнейшего развития бренда в России. По его словам, без собственного производства любой автомобильный бренд теряет конкурентоспособность в текущих рыночных условиях. Если проект получит одобрение, что сборка транспортных средств может начаться уже в следующем году.

Ранее сообщалось, что за сентябрь россияне купили 553,3 тысячи подержанных машин. Лидером вторичного рынка традиционно остаётся Lada. Она разошлась тиражом 130,8 тысячи штук. Следом идут Toyota, Kia, Hyundai и Nissan.

Все об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.