Челябинцам предложили огромный участок под коттеджи за четверть миллиарда рублей. Скрин

В Челябинской области выставили на продажу участок под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) за 250 миллионов рублей. Земля площадью 60 гектаров находится в черте города Копейска — половина располагается на берегу озера Курлады, а еще 30 гектаров — в лесном массиве у поселка Главный. Соответствующее объявление размещено на интернет-площадке объявлений.