ГД освободила нежилые помещения от взносов на капитальный ремонт при реновации

Ранее KP.RU сообщил, что в начале 2025 года Госдума приняла закон, требующий перевода взносов за капремонт на счета регионального оператора, если их собираемость падает ниже 60%. Почти все регионы жалуются на низкую собираемость и отсутствие эффективных методов сбора. В результате дома остаются без ремонта и со временем разрушаются.