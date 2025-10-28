ГД освободила нежилые помещения от взносов на капитальный ремонт при реновации

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях проект закона, позволяющий использовать взносы на капремонт от собственников нежилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу реновации в Москве, для реализации этой программы.
Согласно законопроекту, если собственники выбрали специальный счет для формирования фонда капремонта, после перехода права собственности на все помещения к городу, владелец счета обязан передать права на счет города. Взносы будут направлены на реновацию.
Ранее порядок использования таких взносов не был урегулирован федеральным законодательством.
Ранее KP.RU сообщил, что в начале 2025 года Госдума приняла закон, требующий перевода взносов за капремонт на счета регионального оператора, если их собираемость падает ниже 60%. Почти все регионы жалуются на низкую собираемость и отсутствие эффективных методов сбора. В результате дома остаются без ремонта и со временем разрушаются.