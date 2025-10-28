Ряд москвичей освободили от платы за капремонт из-за одной причины

Теперь, согласно новой норме, взносы, выплаченные до утверждения реновации, будут направлены непосредственно на реализацию самой программы. Также закон уточняет порядок передачи прав на специальный счет для формирования фонда капремонта в случае, если все помещения МКД переходят в собственность города. В случае выбора собственниками спецсчета, после перехода дома Москве все права и обязательства по управлению средствами переходят к городским властям.