Экономист Балынин объяснил, кому выгодно брать отпуск в ноябре и декабре

При расчете отпускных и его выгоды необходимо учитывать ряд нюансов, заявил aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, говоря о том, выгодно ли уходить в отпуск в ноябре или декабре.
«Есть несколько аспектов, которые обязательно надо учитывать при расчёте отпускных, — говорит Балынин. — Во-первых, каждый рабочий день оплачивается пропорционально количеству трудовых дней в месяце. Во-вторых, отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка сотрудника».
Экономист напомнил, что средний дневной заработок для оплаты отпусков рассчитывается путем деления суммы зарплаты, фактически начисленной за расчетный период, на 12 месяцев и на среднемесячное число календарных дней — 29,3.
Для наглядности рассмотрим пример расчета при зарплате в размере 77 тысяч рублей и среднем дневном заработке в 2,1 тысячи рублей.
Если сотрудник уходит в отпуск с 1 по 14 ноября, то получит около 28,2 тысячи рублей отпускных плюс зарплату за оставшиеся рабочие дни месяца. Итоговая сумма составит примерно 68,7 тысячи рублей.
Но если взять аналогичный сценарий для декабря, картина изменится. Размер отпускных составит также 28,2 тысячи рублей, а зарплата за оставшиеся 12 рабочих дней — 42 тысячи рублей, итого — 70,2 тысячи рублей. В декабре получится больше денег, поскольку рабочих дней меньше, соответственно, разница в зарплатах окажется ощутимой.
«С финансовой точки зрения выгоднее уйти в отпуск в декабре», — объяснил Балынин.
Экономист добавил, что оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
