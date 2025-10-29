Власти Кургана в восемь раз перевыполнили план по доходам от продажи земли

Власти Кургана заработали на земле в восемь раз больше запланированного.
Власти Кургана увеличили доходы бюджета от продажи земельных участков в восемь раз по сравнению с планом за девять месяцев 2025 года. Кроме того, городская казна пополнилась за счет сверхплановых поступлений от штрафов и санкций. Это следует из отчета об исполнении бюджета, утвержденного администрацией города.
«Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) составили 5,9 млн рублей при плане в 700 тысяч рублей — в восемь раз больше. Штрафы, санкции, возмещение ущерба принесли 50,3 млн рублей при плане 45,5 млн рублей — 110% исполнения», — говорится в приложении к постановлению администрации города Кургана от 27 октября 2025 года. Документ загружен на сайт муниципалитета.
Несмотря на общий дефицит, бюджет Кургана также получил сверхплановые доходы от приватизации имущества (106%) и компенсаций затрат (110%). При этом отчет фиксирует серьезное недоисполнение расходов по таким важным статьям, как жилищное хозяйство (29% от плана) и охрана окружающей среды (24%). В то же время финансирование социальных обязательств, включая образование и культуру, оставалось в приоритете и было исполнено на 72−78%. Кроме того, город активно привлекал бюджетные кредиты, получив 770,4 млн рублей, но не погасил ни рубля по ранее взятым займам.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков отмечал, что за последние семь лет региональный бюджет увеличился в 2,5 раза даже без доходов от нефти, газа и крупных финансовых корпораций. Рост бюджетных поступлений позволил области повысить зарплаты бюджетникам, усилить меры соцподдержки и направить средства на строительство, ремонты и выплаты отдельным категориям граждан.