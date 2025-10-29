Власти Кургана в восемь раз перевыполнили план по доходам от продажи земли

Несмотря на общий дефицит, бюджет Кургана также получил сверхплановые доходы от приватизации имущества (106%) и компенсаций затрат (110%). При этом отчет фиксирует серьезное недоисполнение расходов по таким важным статьям, как жилищное хозяйство (29% от плана) и охрана окружающей среды (24%). В то же время финансирование социальных обязательств, включая образование и культуру, оставалось в приоритете и было исполнено на 72−78%. Кроме того, город активно привлекал бюджетные кредиты, получив 770,4 млн рублей, но не погасил ни рубля по ранее взятым займам.