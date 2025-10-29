Новосибирская область втрое увеличила экспорт зерна

Новосибирская область показала рекордный рост экспорта сельскохозяйственной продукции по итогам девяти месяцев 2025 года. Объем погрузки аграрных грузов на экспорт вырос почти в три раза по сравнению с прошлым годом и достиг 1,3 млн тонн. Об этом сообщили в правительстве региона.
В перечень экспортируемой продукции вошли зерно, мука, жмых, комбикорма и овощи.
Ключевую роль в этом рывке сыграли контейнерные перевозки зерна. Если в 2018—2024 годах их доля не превышала 2%, то сейчас этот показатель достиг 44%. Субсидированные тарифы помогают повысить объёмы перевозок — в 2025 году по ним уже отгружено 418 тысяч тонн зерновых.
Сельхозпродукты экспортируют в 15 стран, включая Китай, Египет, Саудовскую Аравию, Кубу и Беларусь. Наиболее востребованным направлением остается Восток, куда было отправлено 10,5 млн тонн различных грузов. Общий объем погрузки по железным дорогам составил 16,8 млн тонн, что на 6% выше показателей прошлого года.