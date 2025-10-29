Новосибирская область втрое увеличила экспорт зерна

Ключевую роль в этом рывке сыграли контейнерные перевозки зерна. Если в 2018—2024 годах их доля не превышала 2%, то сейчас этот показатель достиг 44%. Субсидированные тарифы помогают повысить объёмы перевозок — в 2025 году по ним уже отгружено 418 тысяч тонн зерновых.