«Ресторанный бум» зафиксировали в Казахстане

Как сообщает Telegram-канал, ссылаясь на отчет Бюро нацстатистики, за год зафиксирован рост числа введенных ресторанов и кафе в 1,8 раза. Данные по общему количеству введенных посадочных мест приводятся за десять лет. Уровень девяти месяцев 2025 года составляет 16,2 тыс., что является максимумом с января-сентября 2018 года, когда было 19,4 тыс.
Бюро нацстатистики также публикует общую фактическую стоимость введенных ресторанов, включая вновь возведенные и реконструированные. В январе-сентябре 2025 года денежный показатель приблизился к 57 млрд тенге с ростом в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом. Средняя цена ввода одного места составила 3,5 млн тенге.
Введенные рестораны распределяются по территории республики неравномерно:
Туркестанская область — 40% от общего числа (23 ресторана);
Кызылординская область — 7 ресторанов;
Атырауская область — 5 ресторанов;
В Астане введен всего один ресторан с самой высокой средней стоимостью одного посадочного места — 12,3 млн тенге (200 мест).
В Алматы официальная статистика не фиксирует ввод ресторанов. Число введенных кафе также бьет рекорды: за девять месяцев сдано 68 заведений, что является максимумом за шесть лет. Общее число посадочных мест в кафе составляет 4,9 тыс., а общая фактическая стоимость — 11,7 млрд тенге.
На начало 2025 года в Казахстане насчитывалось:
2,4 тыс. ресторанов на 339,1 тыс. посадочных мест;
5,2 тыс. кафе на 293,4 тыс. посадочных мест.