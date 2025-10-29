«Ресторанный бум» зафиксировали в Казахстане

Как сообщает Telegram-канал, ссылаясь на отчет Бюро нацстатистики, за год зафиксирован рост числа введенных ресторанов и кафе в 1,8 раза. Данные по общему количеству введенных посадочных мест приводятся за десять лет. Уровень девяти месяцев 2025 года составляет 16,2 тыс., что является максимумом с января-сентября 2018 года, когда было 19,4 тыс.