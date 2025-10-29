Власти столкнулись с нехваткой гастарбайтеров и хотят расширить квоту

Ричмонд
Министерство труда России предложило с 2026 года увеличить квоту на привлечение квалифицированных иностранных работников на 20%, до 279 тысяч разрешений. Основное число заявок поступило от промышленных предприятий.

Министерство труда России предложило с 2026 года увеличить квоту на привлечение квалифицированных иностранных работников на 20%, до 279 тысяч разрешений. Основное число заявок поступило от промышленных предприятий.

«Минтруд предлагает увеличить в 2026 году квоту на квалифицированных работников из-за рубежа на 20% — до 279 тыс. разрешений. Большая часть заявок, по данным министерства, поступила на рабочих для промышленных предприятий», — сообщает «Коммерсант».

Российские работодатели начали чаще привлекать мигрантов из дальнего зарубежья на фоне ужесточения миграционного законодательства для граждан СНГ. Квота на таких сотрудников на 2025 год составляла 234 тысячи разрешений, и большая часть из них была занята в строительстве и промышленности. Эта тенденция совпадает с ростом интереса бизнеса к рабочей силе из Индии, Бангладеш, Вьетнама и других азиатских стран.