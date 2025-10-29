Власти столкнулись с нехваткой гастарбайтеров и хотят расширить квоту

Российские работодатели начали чаще привлекать мигрантов из дальнего зарубежья на фоне ужесточения миграционного законодательства для граждан СНГ. Квота на таких сотрудников на 2025 год составляла 234 тысячи разрешений, и большая часть из них была занята в строительстве и промышленности. Эта тенденция совпадает с ростом интереса бизнеса к рабочей силе из Индии, Бангладеш, Вьетнама и других азиатских стран.