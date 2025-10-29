Четыре моста в Новосибирске отремонтируют до конца 2025 года

В Новосибирске до конца 2025 года отремонтируют четыре моста. Всего в ближайшие два года в городе планируют ввести в эксплуатацию шесть обновленных мостов.
— Работы ведутся в соответствии с графиком. Четыре объекта будут сданы в этом году — это мосты через реки Иню и 2-ю Ельцовку, путепроводы на улицах Фрунзе и Добролюбова. Их строительная готовность составляет более 90%. На 2026 год переходят два объекта — Димитровский мост (готовность — 34%) и мост через реку Тулу на ул. Петухова (23%), — сообщили в мэрии Новосибирска.
29 октября завершен ремонт проезжей части путепровода на улице Добролюбова. Здесь открывается полноценное дорожное движение, однако на участке от улицы Зыряновской до улицы Большевистской оно будет организовано только в одну сторону — по направлению к улице Большевистской. При этом проезд по улице Добролюбова с улицы Большевистской с сегодняшнего дня станет невозможен.
Мост через реку Иню тоже откроют в ближайшее время — 4 ноября.