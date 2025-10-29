Четыре моста в Новосибирске отремонтируют до конца 2025 года

— Работы ведутся в соответствии с графиком. Четыре объекта будут сданы в этом году — это мосты через реки Иню и 2-ю Ельцовку, путепроводы на улицах Фрунзе и Добролюбова. Их строительная готовность составляет более 90%. На 2026 год переходят два объекта — Димитровский мост (готовность — 34%) и мост через реку Тулу на ул. Петухова (23%), — сообщили в мэрии Новосибирска.