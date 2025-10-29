Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре моста в Новосибирске отремонтируют до конца 2025 года

Движение по путепроводу на Добролюбова открылось 29 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске до конца 2025 года отремонтируют четыре моста. Всего в ближайшие два года в городе планируют ввести в эксплуатацию шесть обновленных мостов.

— Работы ведутся в соответствии с графиком. Четыре объекта будут сданы в этом году — это мосты через реки Иню и 2-ю Ельцовку, путепроводы на улицах Фрунзе и Добролюбова. Их строительная готовность составляет более 90%. На 2026 год переходят два объекта — Димитровский мост (готовность — 34%) и мост через реку Тулу на ул. Петухова (23%), — сообщили в мэрии Новосибирска.

29 октября завершен ремонт проезжей части путепровода на улице Добролюбова. Здесь открывается полноценное дорожное движение, однако на участке от улицы Зыряновской до улицы Большевистской оно будет организовано только в одну сторону — по направлению к улице Большевистской. При этом проезд по улице Добролюбова с улицы Большевистской с сегодняшнего дня станет невозможен.

Мост через реку Иню тоже откроют в ближайшее время — 4 ноября.