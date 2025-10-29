На Русском острове завершают большой дорожный ремонт

Как рассказали в администрации города, в этом году здесь строят 2,6 километра новых асфальтированных дорог вместо старых грунтовок. Работы ведутся сразу на двух направлениях, от КЭТ в сторону Шигино и от поселка Подножье по тому же направлению.
По данным управления дорог администрации Владивостока, первый участок от КЭТ до Шигино уже полностью заасфальтирован (около 1,5 км). Сейчас подрядчики наносят разметку, устанавливают дорожные знаки и леерное ограждение длиной 680 метров.
На втором участке от Подножья в сторону Шигино работы выполнены на 99%. Осталось смонтировать около километра лееров, установить новый остановочный павильон, нанести разметку и поставить знаки.
По словам специалистов, на месте ведется комплексное благоустройство: основание дороги, водоотведение, устройство остановок общественного транспорта и подходов к ним, укладка двух слоев асфальта и монтаж ограждений
Развитие дорожной сети Русского острова — один из приоритетов администрации Владивостока. Проект реализуется по инициативе губернатора Олега Кожемяко и при поддержке полпреда в ДФО Юрия Трутнева.
Ранее на острове уже построили более 9 километров новых асфальтовых дорог: в поселках КЭТ, Экипажный, Поспелово и Парис, а также на участках от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи и в сторону ЖСК «Остров».
В ближайшие годы обновление продолжится. До конца 2027 года планируется построить еще около километра новой дороги — от съезда с Университетского проспекта в районе вертодрома до бухты Новик.