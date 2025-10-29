Ричмонд
+9°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Счетная палата обнаружила проблемы с имуществом коррупционеров

В России наблюдается недостаточно эффективное управление государственным имуществом, изъятым у коррупционеров. Устранение выявленных недостатков может дополнительно принести в федеральный бюджет до 10 миллиардов рублей. К такому выводу аудиторы Счетной палаты пришли по итогам проверки Росимущества и его подразделений в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

Счетная палата выявила низкую эффективность управления изъятым имуществом.

В России наблюдается недостаточно эффективное управление государственным имуществом, изъятым у коррупционеров. Устранение выявленных недостатков может дополнительно принести в федеральный бюджет до 10 миллиардов рублей. К такому выводу аудиторы Счетной палаты пришли по итогам проверки Росимущества и его подразделений в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

«Проверка касалась использования изъятых земельных участков, зданий и сооружений, помещений и машино-мест, долей в праве. По расчетам аудиторов, устранение недостатков может принести бюджету до 10 млрд руб. дополнительно», — пишет РБК.

Проверка показала, что с 2011 года в доход государства обращено 8 776 объектов недвижимости на сумму более 113,2 миллиарда рублей, изъятых у лиц, не сумевших подтвердить законность происхождения средств или получивших это имущество в результате коррупционных преступлений. Однако только 8% этих активов были вовлечены в хозяйственный оборот и начали приносить экономическую отдачу.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что Генпрокуратура не проводит ревизию итогов приватизации, а подает иски об обращении имущества в доход государства только при выявлении коррупции и незаконного вывода активов. Такие действия ведомства направлены прежде всего на стратегические и системообразующие предприятия, особенно если они находятся под иностранным контролем.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше