Счетная палата обнаружила проблемы с имуществом коррупционеров

Проверка показала, что с 2011 года в доход государства обращено 8 776 объектов недвижимости на сумму более 113,2 миллиарда рублей, изъятых у лиц, не сумевших подтвердить законность происхождения средств или получивших это имущество в результате коррупционных преступлений. Однако только 8% этих активов были вовлечены в хозяйственный оборот и начали приносить экономическую отдачу.