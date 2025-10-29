В Екатеринбурге продают раритетный автомобиль за 3 миллиона рублей. Фото

Уникальность модели заключается не только в редкой комплектации Cartier, созданной в сотрудничестве с одноименным ювелирным домом, но и в самой концепции автомобиля. Town Car — это один из последних полноразмерных седанов с рамной конструкцией, задним приводом и атмосферным V8, сочетание которых сегодня практически не встречается.