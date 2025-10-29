Ричмонд
+9°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге продают раритетный автомобиль за 3 миллиона рублей. Фото

В Екатеринбурге выставлен на продажу представительский седан Lincoln Town Car Cartier 1999 года выпуска за три миллиона рублей. По словам владельца, это единственный в регионе автомобиль в комплектации Cartier.

Представительский седан Lincoln Town Car часто участвует в выставках (архивное фото).

В Екатеринбурге выставлен на продажу представительский седан Lincoln Town Car Cartier 1999 года выпуска за три миллиона рублей. По словам владельца, это единственный в регионе автомобиль в комплектации Cartier.

«Автомобиль единственный в области, комплектация Cartier. Позолоченные часы на панели. Владею этим автомобилем 18 лет, он часто стоит на выставках», — говорится в объявлении на сайте Avito. Пробег Lincoln Town Car 388 тысяч километров объясняется поездкой на юг России по трассе каждый год.

Уникальность модели заключается не только в редкой комплектации Cartier, созданной в сотрудничестве с одноименным ювелирным домом, но и в самой концепции автомобиля. Town Car — это один из последних полноразмерных седанов с рамной конструкцией, задним приводом и атмосферным V8, сочетание которых сегодня практически не встречается.