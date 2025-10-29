«Признаки нового бума»: что будет с ценами на жилье в Казахстане, рассказал эксперт

Ипотечный портфель вырос на 9% с начала года и на 16% в годовом выражении. Объемы новых выданных ипотечных займов выросли на 26% за восемь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы ипотечного кредитования растут быстрее, чем темпы выдачи потребительских кредитов. Средняя ставка по ипотеке снижается: в августе 2025 года она составила 8,6%, в декабре 2024 года — 10,9%, а в декабре 2023 года — 10,5%.