«Признаки нового бума»: что будет с ценами на жилье в Казахстане, рассказал эксперт

Повышение базовой ставки Нацбанка до 18% привело к увеличению стоимости кредитов для казахстанцев, включая рыночную ипотеку. С 1 ноября должны были вступить в силу меры по ограничению годовой эффективной ставки по ипотеке до 20%, однако их отложили до лета 2026 года. Это вызвало опасения среди специалистов о возможном «конце» рыночной ипотеки и замедлении жилищного строительства, так как банкам станет невыгодно выдавать подобные займы, а у казахстанцев останутся только льготные программы.
Макроэкономист Владислав Туркин в своем Telegram-канале MONETARITY отмечает, что такие опасения не соответствуют реальности. Статистика показывает рост рынка и цен. Рыночная ипотека и так имела ограниченное влияние: немногие заемщики готовы брать кредиты по высоким ставкам, учитывая наличие «Отбасы банка» и множества льготных государственных программ. Статистика не указывает на признаки остановки рынка ипотечного или строительного кредитования, напротив, наблюдается динамика роста и признаки нового бума.
Ипотечный портфель вырос на 9% с начала года и на 16% в годовом выражении. Объемы новых выданных ипотечных займов выросли на 26% за восемь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы ипотечного кредитования растут быстрее, чем темпы выдачи потребительских кредитов. Средняя ставка по ипотеке снижается: в августе 2025 года она составила 8,6%, в декабре 2024 года — 10,9%, а в декабре 2023 года — 10,5%.
На фоне активного роста инфляции и повышения базовой ставки рынок ипотеки демонстрирует рекордно низкие ставки, что стимулирует спрос. Кредитование сферы строительства также растет: за три квартала текущего года строительные компании получили на 33% больше кредитов, чем за аналогичный период прошлого года, несмотря на высокие ставки. Спрос и финансирование сферы строительства увеличиваются, что указывает на дальнейший рост рынка.
Цены на жилье также растут. В сложившейся ситуации не следует ожидать охлаждения рынка. При росте инфляции и ожидании удорожания жилья у казахстанцев возрастает мотивация поскорее оформить ипотеку для себя или для спекулятивной прибыли. Риелторы активно распространяют тезисы о необходимости брать ипотеку сейчас, что отчасти верно, так как рынок подогревается новыми госпрограммами и финансированием строительных компаний.
Цены могут вырасти, так как в них полностью переносятся издержки. Такая проциклическая политика поддерживает рост стройки и активности на рынке жилья любой ценой, что радует риелторов и строителей, но может негативно сказаться на экономике в целом.