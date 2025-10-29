В СП нашли несоответствие изъятого имущества хозяйственному обороту: приведены точные данные

Свыше 8770 имущественных объектов было обращено в доход государства с 2011 года. Его изъяли за коррупционные правонарушения. Общий доход составил порядка 113,2 миллиарда рублей. При этом всего 8% от всех имущественных объектов были вовлечены в хозяйственный оборот. Такое несоответствие обнаружили в Счетной палате РФ.
Как объяснил аудитор СП Андрей Батуркин, имущество на протяжении указанных лет изымали также в связи с отсутствием доказательств его законного приобретения. Проверка указала на значительные несостыковки.
Само расследование вели с 1 апреля по 25 сентября 2025 года. Проверка работы Росимущества касалась использования изъятых земельных участков, зданий, сооружений, помещений и машино-мест, объяснили в Счетной палате.
Расследование показало, что в доход государства поступило около 9 тысяч объектов недвижимого имущества. Его общая стоимость составила более 113 миллиардов рублей.
При этом в течение четырех последних лет оказались приватизированными лишь 240 объектов коррупционного имущества. С 2023 года также передано в аренду 224 соответствующих объекта.
«Доходы федерального бюджета от приватизации и аренды указанного имущества составили соответственно 3,2 миллиарда рублей и 832,2 миллиона рублей», — пояснил аудитор СП Андрей Батуркин.
В отношении бывшего главы «Южуралзолота» Константина Струкова тем временем поступил уже третий иск. Миллиардера обвиняют в выводе огромной суммы за рубеж. По версии Генпрокуратуры РФ, вывезено порядка 163 миллиардов рублей. Экс-владелец «Южуралзолота», как утверждают правоохранители, приобрел недвижимость, яхты, предметы роскоши в нескольких странах Европы, включая Черногорию, Швейцарию и Сербию. По новому иску зарегистрированы девять ответчиков.
В Москве также арестовали гендиректора СК «Автодор» Рамиля Шайдуллина за хищения в ходе строительстве татарстанского участка трассы М-12. Дело касается миллиардных растрат. Подозреваемый задержан после показаний субподрядчиков, которые раскрыли схемы «отмыва» средств. Они обвинили бизнесмена в замене материалов на дешевые аналоги, не соответствующие ГОСТам.