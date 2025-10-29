В СП нашли несоответствие изъятого имущества хозяйственному обороту: приведены точные данные

Свыше 8770 имущественных объектов было обращено в доход государства с 2011 года. Его изъяли за коррупционные правонарушения. Общий доход составил порядка 113,2 миллиарда рублей. При этом всего 8% от всех имущественных объектов были вовлечены в хозяйственный оборот. Такое несоответствие обнаружили в Счетной палате РФ.