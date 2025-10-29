В Приморье назвали число компаний, которые почувствуют повышение НДС

«Для тех компаний, которые работают первые 3 года в обрабатывающей промышленности, в ИТ, в экологии и в культуре, ставка по доходам — 3%, доходы минус расходы — 7,5%. Для категорий компаний, которые входят в сферы производства и ремонта одежды, дизайна, отдельных направлений сферы информационных технологий, для малых технологических компаний тоже есть льготы на весь период их деятельности — это 1−5%. Социальные предприниматели в принципе платят только 1% по доходам. Для нас это важные категории бизнеса», — заявил зампред правительства региона.