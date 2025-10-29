В Приморье назвали число компаний, которые почувствуют повышение НДС

«Для тех компаний, которые работают первые 3 года в обрабатывающей промышленности, в ИТ, в экологии и в культуре, ставка по доходам — 3%, доходы минус расходы — 7,5%. Для категорий компаний, которые входят в сферы производства и ремонта одежды, дизайна, отдельных направлений сферы информационных технологий, для малых технологических компаний тоже есть льготы на весь период их деятельности — это 1−5%. Социальные предприниматели в принципе платят только 1% по доходам. Для нас это важные категории бизнеса», — заявил зампред правительства региона.
Николай Стецко уточнил, что планируемое повышение НДС не будет повсеместным. Действующие льготные режимы, включая нулевую ставку для экспорта и 10% для товаров первой необходимости, сохранятся. По его словам, бизнес уже начал готовиться к грядущим изменениям, что отражается на текущей стоимости товаров. Всего в Приморье зарегистрировано около 91 тысячи субъектов МСП, причем большая часть — свыше 60 тысяч предприятий — применяет упрощенную систему налогообложения, ежегодно пополняя бюджет края на 21 миллиард рублей. Ежегодно различными мерами господдержки пользуются порядка 8 тысяч предпринимателей.
Реформа также предполагает снижение порога доходов для плательщиков УСН для начисления НДС с 60 до 10 миллионов рублей и ограничит применение патентной системы. Ранее бизнес-омбудсмены уже выражали обеспокоенность, указывая, что предприниматели Дальнего Востока особенно уязвимы к росту налоговой нагрузки из-за высокой логистической составляющей.
