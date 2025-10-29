Расходы краевого бюджета скорректировали в Приморье

Сокращено финансирование реконструкции здания «Матросского клуба» во Владивостоке (на 676 млн рублей), а контракт с подрядчиком расторгнут по решению арбитражного суда Приморья. Также уменьшены средства на строительство школы по адресу ул. Русская, 73д (на 243 млн рублей) из-за неготовности проектно-сметной документации, на возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Большом Камне (на 190 млн рублей) и стрелкового центра «Восток» (на 32 млн рублей).