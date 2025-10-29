Расходы краевого бюджета скорректировали в Приморье

Как отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, rорректировка коснулась финансирования мероприятий, включенных в планы социального развития центров экономического роста дальневосточных регионов. При этом ключевые параметры бюджета на 2025 год остаются без изменений.
«Финансирование снимается с тех объектов, которые идут с отставанием от намеченных планов, и переносится на проекты, реализуемые в активной фазе. Всего расходы снижены по пяти мероприятиям на сумму 1 млрд 332 млн рублей и увеличены по семи на 1 млрд 330 млн рублей», — пояснил депутат.
Сокращено финансирование реконструкции здания «Матросского клуба» во Владивостоке (на 676 млн рублей), а контракт с подрядчиком расторгнут по решению арбитражного суда Приморья. Также уменьшены средства на строительство школы по адресу ул. Русская, 73д (на 243 млн рублей) из-за неготовности проектно-сметной документации, на возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Большом Камне (на 190 млн рублей) и стрелкового центра «Восток» (на 32 млн рублей).
Дополнительное финансирование, напротив, получили несколько крупных и социально значимых проектов. Так, 238 млн рублей направят на создание современного круглогодичного семейного горнолыжного курорта в Арсеньеве, 300 млн на благоустройство территории филиала Национального центра «Россия» во Владивостоке.
Еще 150 млн рублей выделено на программу «Дальневосточные дворы», 153 млн на строительство пилотной площадки инновационного научно-технологического центра на острове Русском, 96 млн на господдержку производителей технологичной продукции.
Кроме того, часть расходов по приобретению помещения под детский сад в микрорайоне Патрокл заменят федеральным финансированием.
Сэкономленные в результате перераспределения средства в размере 182 млн рублей направлены в резервный фонд правительства Приморского края.