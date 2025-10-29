В Омске возник дефицит востребованных специалистов

По данным hh.ru, в октябре насчитывается больше всего вакансий для продавцов-консультантов, продавцов-кассиров (0,9 тысячи) и разнорабочих (0,7 тысячи). В топ-20 востребованных также вошли водители (0,7 тысячи), менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами (0,6 тысячи), повара, пекари, кондитеры, сварщики (по 0,5 тысячи), врачи, курьеры (0,4 тысячи), машинисты, слесари, сантехники, электромонтажники, монтажники, операторы центра звонков, специалисты контактного центра, упаковщики, комплектовщики (по 0,3 тысячи), бухгалтеры, уборщики, инженеры ПТО, инженеры-сметчики, инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики, грузчики, учителя (по 0,2 тысячи).
При этом 55% среди наиболее востребованных специалистов по-прежнему остаются дефицитными. В частности, это врачи (0,8 резюме на вакансию, при норме от 4 — 7,9 резюме на вакансию), повара, пекари, кондитеры (1,4), сварщики (1,7), слесари, сантехники (1,9), электромонтажники (2,4), продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, монтажники (по 3), машинисты (3,1), уборщики (3,4), разнорабочие (3,5), курьеры (3,8).
Специалисты, для которых конкуренция за работу находится в пределах комфортных значений — инженеры ПТО, инженеры-сметчики (4,6 резюме на вакансию), водители (6,1), инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики, грузчики, учителя (по 6,4), операторы центра звонков, специалисты контактного центра (6,6), бухгалтеры (7,9).
При этом, повышенная конкуренция за рабочие места востребованности, ожидает кандидатов на позиции менеджера по продажам, менеджера по работе с клиентами (8,3 резюме на вакансию), упаковщика, комплектовщика (12,2).