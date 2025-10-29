В Омске возник дефицит востребованных специалистов

По данным hh.ru, в октябре насчитывается больше всего вакансий для продавцов-консультантов, продавцов-кассиров (0,9 тысячи) и разнорабочих (0,7 тысячи). В топ-20 востребованных также вошли водители (0,7 тысячи), менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами (0,6 тысячи), повара, пекари, кондитеры, сварщики (по 0,5 тысячи), врачи, курьеры (0,4 тысячи), машинисты, слесари, сантехники, электромонтажники, монтажники, операторы центра звонков, специалисты контактного центра, упаковщики, комплектовщики (по 0,3 тысячи), бухгалтеры, уборщики, инженеры ПТО, инженеры-сметчики, инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики, грузчики, учителя (по 0,2 тысячи).