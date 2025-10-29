Ричмонд
Транзит российских грузов через Казахстан в Китай вырос на 49% — РЖД

Перевозки через погранпереходы Достык и Алтынколь выросли до 3,2 млн тонн.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 29 окт — Sputnik. РЖД сообщил о росте железнодорожных перевозок экспортных грузов через российско-казахстанские погранпереходы.

За январь-сентябрь 2025 года они выросли на 6,6% по сравнению с тем же периодом 2024-го, до 22,7 миллионов тонн. В том числе отправлено 290 тысяч контейнеров ДФЭ, рост на 46%.

«Между Россией и Казахстаном есть большое количество пунктов пропуска, что дает возможность построения оптимальных маршрутов. Грузовые поезда следуют через пограничные станции Канисай, Кигаш, Озинки, Карталы, Орск — Новый Город, Петропавловск, Зауралье, Кулунда, Локоть», — отметили в РЖД.

Основу всего грузопотока составляют нефтяные грузы — 5,6 миллионов тонн, это +27% к январю-сентябрю 2024 года. А также:

черные металлы — 4,5 млн тонн (+27,5%);

лесные грузы — 2,5 млн тонн (-2,9%);

химикаты — 2,1 млн тонн (+19,8%).

Транзит через Казахстан в Китай через погранпереходы Достык и Алтынколь вырос до 3,2 миллионов тонн, рост на 49%. В том числе, отправлено 222,7 тысячи контейнеров ДФЭ +46%. В основном это такие товары, как:

химические грузы — 0,9 миллионов тонн (+29%);

бумага — 0,6 миллионов тонн (+60%);

удобрения — 430 тысяч тонн (рост в 4 раза);

зерно — 418 тысяч тонн (+61%).