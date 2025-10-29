Ричмонд
В Госдуме рассказали, какая помощь положена россиянам к Новому году

Россияне к Новому году могут получить помощь от работодателей и со стороны муниципалитетов.

Источник: Аргументы и факты

Россияне к Новому году могут получить помощь от работодателей и со стороны муниципалитетов. Подробнее об этом aif.ru рассказала депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Я думаю, что сегодня, если и будут какие-то меры поддержки к Новому году, то это будет поддержка со стороны работодателей, со стороны муниципалитетов, для тех заслуженных, почетных граждан, кто проживает на территории, для них могут подготовить какие-то подарки. У нас достаточно много работодателей, ветеранских советов, профсоюзных организаций, которые готовят своим ветеранам соответствующие подарки к Новому году», — сказала депутат.

Она отметила, что чиновники также собирают новогодние подарки для детей, особенно из необеспеченных семей.

«Но на уровне бюджета принять инициативу, предусматривающую материальную помощь, поддержку, сегодня нереально», — заключила Бессараб.

Ранее в Госдуме ответили на идею о выплате 13-й пенсии к новогодним праздникам.