Популярную точку общепита закрыли из-за грызунов и тараканов во Владивостоке

Прокуратура выявила нарушения в ходе проверки.

Источник: PrimaMedia.ru

Прокуратура провела проверку и выявила антисанитарные условия в одном из популярных киосков фастфуд питания Владивостока. Организация приостановила свою работу по иску прокурора, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В помещении пищеблока отсутствует маркировка готовой продукции и сырья, обнаружены следы присутствия грызунов и тараканов, что создает прямую угрозу жизни и здоровью посетителей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Проверка проводилась в точке общепита, расположенной в районе Океанского проспекта. Прокурор Первореченского района предъявил иск к индивидуальному предпринимателю о запрете эксплуатации помещения до устранения нарушений. Суд удовлетворил ходатайство. Надзорное ведомство проконтролировало работу судебных приставов-исполнителей по прекращению эксплуатации киоска быстрого питания до устранения нарушений.

Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре.

Напомним, в августе Следком проводил проверку по факту возможных нарушений санитарных требований на острове Русский во Владивостоке.