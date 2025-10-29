Популярную точку общепита закрыли из-за грызунов и тараканов во Владивостоке

Проверка проводилась в точке общепита, расположенной в районе Океанского проспекта. Прокурор Первореченского района предъявил иск к индивидуальному предпринимателю о запрете эксплуатации помещения до устранения нарушений. Суд удовлетворил ходатайство. Надзорное ведомство проконтролировало работу судебных приставов-исполнителей по прекращению эксплуатации киоска быстрого питания до устранения нарушений.