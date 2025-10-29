Популярную точку общепита закрыли из-за грызунов и тараканов во Владивостоке

Прокуратура провела проверку и выявила антисанитарные условия в одном из популярных киосков фастфуд питания Владивостока. Организация приостановила свою работу по иску прокурора, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«В помещении пищеблока отсутствует маркировка готовой продукции и сырья, обнаружены следы присутствия грызунов и тараканов, что создает прямую угрозу жизни и здоровью посетителей», — говорится в сообщении прокуратуры.
Проверка проводилась в точке общепита, расположенной в районе Океанского проспекта. Прокурор Первореченского района предъявил иск к индивидуальному предпринимателю о запрете эксплуатации помещения до устранения нарушений. Суд удовлетворил ходатайство. Надзорное ведомство проконтролировало работу судебных приставов-исполнителей по прекращению эксплуатации киоска быстрого питания до устранения нарушений.
Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре.
Напомним, в августе Следком проводил проверку по факту возможных нарушений санитарных требований на острове Русский во Владивостоке.