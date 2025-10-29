Какие банки снова начали выдавать ипотеку в Казахстане

Halyk Bank работает по партнерским ипотекам на первичном рынке и начал принимать заявки на жилье со вторичного рынка, правда под 20−25% годовых.

Freedom Bank пока проводит техническую настройку по стандартной и каскадной ипотекам, и скоро они будут доступны на сайте и в приложении с обновленными ставками. Пока можно оформить заем по программе «7−20−25» и в рамках партнерских программ.