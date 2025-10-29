Ричмонд
Какие банки снова начали выдавать ипотеку в Казахстане

Некоторые банки начали выдавать ипотеку, но по повышенным процентам или только в рамках партнерских программ. О том, как изменился ипотечный рынок в Казахстане, читайте в материале NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

После того, как Национальный банк РК повысил базовую ставку до рекордных 18%, многие банки приостановили свои ипотечные программы, чтобы адаптироваться к новым условиям. Однако, как отмечает портал «Крыша», сейчас некоторые банки начали возвращать ипотеку в список своих продуктов, правда уже на новых условиях.

«Рынок ипотеки не рухнул, но сильно изменился. Классические программы под старые проценты уходят, им на смену приходят гибридные решения: партнерские схемы с застройщиками и комбинированные продукты вроде ипотеки под заклад денег», — отмечается в публикации.

Какие банки выдают ипотеку:

  • Halyk Bank работает по партнерским ипотекам на первичном рынке и начал принимать заявки на жилье со вторичного рынка, правда под 20−25% годовых.

  • «Банк ЦентрКредит» вернул ипотеку на прошлой неделе, но также с увеличенной ставкой — 20−25%.

  • Freedom Bank пока проводит техническую настройку по стандартной и каскадной ипотекам, и скоро они будут доступны на сайте и в приложении с обновленными ставками. Пока можно оформить заем по программе «7−20−25» и в рамках партнерских программ.

  • Altyn Bank пока предлагает только партнерские ипотеки для первичного жилья.

Таким образом, ипотека осталась доступной для казахстанцев, но правила, по которым она теперь выдается, сильно изменились.