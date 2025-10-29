Какие банки снова начали выдавать ипотеку в Казахстане

После того, как Национальный банк РК повысил базовую ставку до рекордных 18%, многие банки приостановили свои ипотечные программы, чтобы адаптироваться к новым условиям. Однако, как отмечает портал «Крыша», сейчас некоторые банки начали возвращать ипотеку в список своих продуктов, правда уже на новых условиях.
«Рынок ипотеки не рухнул, но сильно изменился. Классические программы под старые проценты уходят, им на смену приходят гибридные решения: партнерские схемы с застройщиками и комбинированные продукты вроде ипотеки под заклад денег», — отмечается в публикации.
Какие банки выдают ипотеку:
Halyk Bank работает по партнерским ипотекам на первичном рынке и начал принимать заявки на жилье со вторичного рынка, правда под 20−25% годовых.
«Банк ЦентрКредит» вернул ипотеку на прошлой неделе, но также с увеличенной ставкой — 20−25%.
Freedom Bank пока проводит техническую настройку по стандартной и каскадной ипотекам, и скоро они будут доступны на сайте и в приложении с обновленными ставками. Пока можно оформить заем по программе «7−20−25» и в рамках партнерских программ.
Altyn Bank пока предлагает только партнерские ипотеки для первичного жилья.
Таким образом, ипотека осталась доступной для казахстанцев, но правила, по которым она теперь выдается, сильно изменились.