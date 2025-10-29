В Омской области назвали районы, в которых чаще всего строят частные дома

За девять месяцев 2025 года значительный объём индивидуального жилищного строительства зафиксирован лишь в 11 из 32 районов Омской области. Статистика регионального Росреестра показывает существенную разницу в темпах строительства частного жилья в районах региона.
Безусловным лидером стал Омский район, где построили 1617 домов — почти половину от общего количества по области. В числе наиболее активных также Тарский (83 дома), Азовский (75), Любинский (56), Калачинский (44), Таврический (40) и Исилькульский (32 дома) районы. При этом в 21 районе зафиксировано менее 30 новых домов, а в Колосовском не построили ни одного.
Такая неравномерность развития связана с близостью к областному центру и наличием инфраструктуры. «Уверенный рост ИЖС в пригородных районах говорит о стремлении омичей улучшить жилищные условия», — отмечает эксперт Виктор Бобырь. Районы-лидеры обладают развитой транспортной доступностью и социальной сферой, что делает их привлекательными для постоянного проживания.