В Омской области назвали районы, в которых чаще всего строят частные дома

Безусловным лидером стал Омский район, где построили 1617 домов — почти половину от общего количества по области. В числе наиболее активных также Тарский (83 дома), Азовский (75), Любинский (56), Калачинский (44), Таврический (40) и Исилькульский (32 дома) районы. При этом в 21 районе зафиксировано менее 30 новых домов, а в Колосовском не построили ни одного.