Проект JOLTAP в Астане открывает новые возможности для трудоустройства

В Астане второй год реализуется проект JOLTAP, который помогает жителям столицы найти работу, освоить новые специальности и приумножить свои доходы, передает DKNews.kz.
Принять участие в нем могут астанчане в возрасте от 16 до 49 лет, передает официальный сайт столичного акимата.
Курсы проводятся бесплатно для жителей Астаны в возрасте от 16 до 49 лет (включительно).
Обучение проходит по программам, разработанным с учётом потребностей рынка труда и предприятий.
После успешного завершения курса выпускникам выдаётся сертификат, а также оказывается содействие в трудоустройстве через платформу JUMYSTAP.
В рамках проекта проводится обучение на 13 курсах по рабочим навыкам, в их числе:
Швея; Модельер-конструктор; Бариста; Основы бухгалтерского учета; Электрогазосварщик; Изготовление корпусной мебели; Торговля на Kaspi-магазине; Торговля на Wildberries; Мастерская по ремонту обуви; Замена масла и шиномонтаж; Продавец-кассир; Маляр по полимерно-порошковой покраске; Основы дизайна интерьера жилых помещений.
Также можно обучиться на 7 курсах по цифровым навыкам:
Графический дизайн; Видеомонтаж; Таргетолог; Веб-дизайн и разработка сайтов; SMM-менеджер; Контент-криэйтор; Базовые цифорвые навыки.
Прохождение курса занимает от 3 до 22 дней.
Участники получают как теорию, так и практику.
Записаться на курсы можно в консультационных точках проекта JOLTAP, они расположены в ТРЦ «Азия Парк», акиматах районов Алматы, Есиль, Сарыарка.
Что можно получить в этих пунктах:
• Запись на обучение по 20 рабочим и цифровым навыкам;
• Консультации по актуальным вакансиям и регистрация на сервисной площадке «JUMYS TAP»;
• Формирование резюме через сервис «Конструктор резюме»;
• Консультации по мерам государственной поддержки;
• Дополнительное цифровое сопровождение (ЭЦП, kezekte, egov, eotinish).