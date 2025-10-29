В России нашли недостатки распоряжения конфискованным имуществом: до реального использования доходит менее 10% изъятого

На 1 августа 2025 года права федеральной собственности не были зарегистрированы на 404 объекта стоимостью 1,1 млрд рублей. Средний срок оформления составляет полтора-два года, но в отдельных случаях учет в реестре отставал на пять лет. В пример приводится объект в Чите, который был учтен только в декабре 2023 года, хотя государственная собственность на него была зарегистрирована еще в июле 2018 года.