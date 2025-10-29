В России нашли недостатки распоряжения конфискованным имуществом: до реального использования доходит менее 10% изъятого

Проверка Счетной палаты показала, что с 2011 года в доход государства было обращено 8776 имущественных объектов общей стоимостью свыше 113,2 млрд рублей. При этом лишь 8% от этого количества было вовлечено в хозяйственный оборот. Данное имущество было изъято в связи с отсутствием доказательств его законного приобретения или потому, что оно было получено с помощью коррупционных нарушений.
Как сообщил аудитор Андрей Батуркин, по состоянию на 1 июля 2025 года, государству отошло почти 9 тысяч объектов недвижимости совокупной стоимостью более 113 млрд рублей.
С 2021 года было приватизировано 240 объектов коррупционного имущества, что составляет меньше 4% от общего числа. С 2023 года в аренду передали 224 таких объекта, что также не превышает 4%. Доход федерального бюджета от приватизации этих активов составил 3,2 млрд рублей, а от аренды — 832,2 млн рублей.
В заключении Счетной палаты указано, что эффективному учету и использованию мешают системные проблемы и законодательные ограничения. В частности, аудиторы считают, что недостаточно урегулирован процесс передачи имущества от судебных приставов к Росимуществу. Срок предъявления исполнительных листов составляет три года, а имущество часто передается с уже наложенными арестами и запретами, что мешает оформить право государственной собственности. Многие объекты остаются во владении третьих лиц и передаются без фактического доступа и необходимых документов.
Поскольку Росимущество не является стороной в коррупционных делах, для снятия ограничительных мер ведомству приходится обращаться в суды, что затягивает процедуру. Например, в четвертом квартале 2024 года и первом полугодии 2025 года представители ведомства подали заявления в суды и службу судебных приставов для снятия обеспечительных мер с 1,5 тысяч объектов.
Кроме того, территориальные органы Росимущества работают по разным схемам: в одних регионах право собственности регистрируют после учета в Реестре федерального имущества, а в других — наоборот. Такие различия создают правовую неоднородность, повышают риски потери активов и снижают достоверность данных об имуществе.
На 1 августа 2025 года права федеральной собственности не были зарегистрированы на 404 объекта стоимостью 1,1 млрд рублей. Средний срок оформления составляет полтора-два года, но в отдельных случаях учет в реестре отставал на пять лет. В пример приводится объект в Чите, который был учтен только в декабре 2023 года, хотя государственная собственность на него была зарегистрирована еще в июле 2018 года.
Прежде счётная палата РФ провела аудит «Почты России» и выявила неоднократные нарушения сроков доставки пенсионных выплат гражданам. В связи с обнаруженными систематическими проблемами ведомство обратилось в Генеральную прокуратуру, с просьбой принять меры и ввести механизмы компенсаций для людей, которые так или иначе пострадали от нарушения сроков выплат.