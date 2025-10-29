Узбекистан предоставит налоговые льготы криптоиндустрии, проектам по ИИ и дата-центрам

Главные налоговые и таможенные льготы.
Инвесторы, вкладывающие в такие проекты свыше $100 млн, освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе серверов, графических процессоров (GPU) и систем охлаждения, если подобное оборудование не производится в Узбекистане.
Компании-резиденты национального ИТ-парка, включая экспортёров облачных и ИИ-услуг, освобождаются от налогов на прибыль, имущество и землю до 2040 года. Для иностранных акционеров таких компаний действует нулевая ставка налога на дивиденды.
Особые условия для дата-центров.
Для объектов, подпадающих под новые меры поддержки, устанавливается фиксированный тариф на электроэнергию — $0,05 за 1 кВт·ч (без НДС). При этом операторы этих объектов будут обязаны сокращать потребление электричества на 20% в часы пиковых нагрузок и внедрять системы накопления энергии (BESS) для стабилизации сети — такие системы должны обеспечивать 30−35% от общей мощности.
Внешняя инфраструктура и прямые международные платежи.
Проекты будут обеспечены необходимой внешней инфраструктурой за счёт государства, при условии, что инвестор вложит не менее 25% собственных средств. Инвесторам также разрешено производить прямые международные платежи подрядчикам и поставщикам, минуя местные банковские счета.
Строительство объектов будет вестись по ускоренной модели «проектирование — закупка — строительство» (Design-Procure-Build), позволяющей параллельно реализовывать все этапы. Решения о выделении земель для подобных проектов принимает напрямую Кабинет Министров Каракалпакстана.
Планы и перспективы.
Министр цифровых технологий Шерзод Шерматов заявил, что новые площадки станут «крупным центром развития ИИ, где разместятся стартапы и дата-центры, оснащённые графическими процессорами».
Отметим, что данные льготы распространяются не только на проекты ИИ, но и на высокопроизводительные вычисления (HPC) и криптоиндустрию. Это — часть стратегии по созданию в Узбекистане собственной экосистемы искусственного интеллекта и формированию регионального кластера дата-центров.
Согласно правительственным прогнозам, к 2030 году Узбекистан рассчитывает привлечь свыше $1 млрд иностранных инвестиций в развитие искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры. Новый пакет льгот и преференций, по задумке властей, должен стать стимулом для иностранных компаний и технологических гигантов инвестировать в цифровую трансформацию страны.