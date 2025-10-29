Узбекистан предоставит налоговые льготы криптоиндустрии, проектам по ИИ и дата-центрам

Для объектов, подпадающих под новые меры поддержки, устанавливается фиксированный тариф на электроэнергию — $0,05 за 1 кВт·ч (без НДС). При этом операторы этих объектов будут обязаны сокращать потребление электричества на 20% в часы пиковых нагрузок и внедрять системы накопления энергии (BESS) для стабилизации сети — такие системы должны обеспечивать 30−35% от общей мощности.