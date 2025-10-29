Трамп заявил о росте экономики США на 3,8%, назвав это революцией

Тем временем стало известно, что из-за приостановки работы правительства американцы перестанут получать продуктовые талоны по программе SNAP, начиная с 1 ноября. Помимо этого, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подчеркнула, что длительный шатдаун в США уже лишает зарплат сотни тысяч госслужащих.