Трамп заявил о росте экономики США на 3,8%, назвав это революцией

Президент США Дональд Трамп заявил, что экономика его страны переживает революционный период. Выступая с речью на саммите АТЭС в южнокорейском Кенчжу, он сообщил о росте ВВП на 3,8%.
Трамп подчеркнул, что этот показатель в три-четыре раза превысил ожидания многих экспертов.
«Мы переживаем экономическую революцию. Рост ВВП составил 3,8% — это втрое, а то и вчетверо быстрее, чем прогнозировали многие», — указал он.
Глава Белого дома также отметил, что во втором квартале Соединенные Штаты установили рекорд по темпам экономического роста. По его словам, в следующем квартале ожидается достижение показателя на уровне примерно 4%.
Тем временем стало известно, что из-за приостановки работы правительства американцы перестанут получать продуктовые талоны по программе SNAP, начиная с 1 ноября. Помимо этого, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подчеркнула, что длительный шатдаун в США уже лишает зарплат сотни тысяч госслужащих.